شاهد: طقوس حبيب الحبيب في كواليس مسرحية الذيب في القليب تثير الجدل

شهد العرض الأول لمسرحية «الذيب في القليب» ضمن فعاليات موسم الرياض 2019، حضوراً جماهيرياً كبيراً، لاسيما أنها امتازت بعودة الفنان الكبير ناصر القصبي للمسرح بعد غياب 30 عاماً، بمشاركة أسماء فنية بارزة كراشد الشمراني وعبدالإله السناني وحبيب الحبيب وريماس منصور. وشهد مسرح القاعة الزرقاء أمس الأربعاء 23 أكتوبر العرض المسرحي الأول لمسرحية ” الذيب في القليب ” وبحسب المنظمون فأن تذاكر أول 9 عروض للمسرحية قد نفذت بشكل كامل.

وافتتح فنانو المسرحية بطريقة مثيرة للجدل، بعد أن تداول رواد ” تويتر ” مقطع فيديو لـ الفنان السعودي حبيب الحبيب ” أحد المشاركين في المسرحية ” وهو يتلوا جهرا سورة “الفاتحة ” وخلفه كان يردد الفنانون الآية. الحبيب الذي ردد خلفه أبطال المسرحية سورة الفاتحة غاب عن المسرح أيضا لعقود طويلة أكد أنه عائد بشغف وحماسة كبيرة وقال ” لدينا 60 عرضا لهذه المسرحية 20 منها في الرياض والبقية ستكون في مناطق أخرى من السعودية ” . وبحسب الفنانة ريماس منصور التي تشارك القصبي دور البطولة فأن الحضور النسائي يعد الأول منذ عقود طويلة من المنع، وتتمنى المنصور أن تقدم عملا مسرحيا يوازي كل هذا الغياب كما تقول. ويقول بطل المسرحية الفنان ناصر القصبي عن المسرحية بأنها تتحدث عن التحولات المجتمعية التي يشهدها المجتمع السعودي ” عبر حكاية بسيطة ” كما يقول بطابع كوميدي، وعن غيابه قال ” أنا غبت لـثلاثين عاما بينما هناك فنانين آخرين لم تطأ أقدامهم خشبة المسرح أبدا.