نسرين طافش فى جلسة تصوير مرعبة احتفالا بالهالوين .. فيديو وصور

خضعت النجمة السورية نسرين طافش بالهالوين لجلسة تصوير جديدة تتناسب مع أجواء الهالوين الذى يتم الاحتفال به هذه الأيام، ونشرت مجموعة من الصور وفيديوهات عبر حسابها بموقع “انستجرام” معلقة :”شو اكتر فلم رعب حلفتو يمين بعدو ما تشوفو افلام رعب”. وتسعد نسرين خلال الفترة المقبلة للمشاركة فى فيلم مصرى جديد تخوض به ثانى تجاربها فى السينما المصرية بعد تقديمها فيلم “نادى الرجال السرى” تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوى، بطولة كريم عبد العزيز، وغادة عادل وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف وتم عرضه يوم 23 يناير الماضى.

يشار إلى أن آخر أعمال نسرين طافش، مسلسل “مقامات العشق” بمشاركة نخبة من النجوم العرب منهم نادين خوري، ومصطفى الخاني، ولجين إسماعيل، وجهاد سعد، وسارة فرح، ومحمد حداقي، ومحمد حمادة، ويوسف الخال.. وآخرين، والعمل من إخراج أحمد إبراهيم أحمد، وتأليف الكاتب محمد البطوش”، والعمل مأخوذ عن سيرة محيي الدين بن عربي.