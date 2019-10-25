شاهد: سمير صفير يتعدّى لفظياً على جويس عقيقي… صراخ والرّد على الرّد

نشبت مشادة كلامية من العيار الثقيل بين مراسلة “أم تي في” جويس عقيقي والملحن سمير صفير بعدما قاطع الأخير عقيقي خلال استعدادها للإدلاء برسالتها مباشرة على الهواء بعد كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون، إذ توجّه صفير إلى عقيقي مصحّحاً لها بأن تقول “فخامة الرئيس” وليس “رئيس الجمهورية”. الملحّن الذي أظهر نيّة واضحة لافتعال إشكال مع عقيقي، رغبة منه في إيصال رسالة واضحة إلى إدارة المحطة تخطّى حدود الأخلاق وقرر أن يعبّر برسالته إلى المحطة عبر المراسلة بشتمها ومحاولته التقدّم باتجاهها لو لم يردعه الموجودون الذين سجّلوا اعتراضاً على تصرّفه. لم يعد مقبولاً التعرّض للاعلاميين في هذه الطريقة، لا سيّما الخطاب اللاأخلاقي في مواجهة المرأة لدى الاختلاف في الرأي معها، ليكون الاتجاه في صوب الأعراض.

وفي تفاصيل المشادة العنيفة التي حصلت بين عقيقي وصفير، ردّ صفير على أحد الموجودين بأنّ قناة الـ”أم تي في” لن تسمح له بالكلام، في إشارة إلى عدم رغبة المحطة في الإضاءة على الآراء الموالية لرئيس الجمهورية، لا سيّما أنّ صفير معروف بمواقفه المتعصّبة لـ”التيار الوطني الحرّ”. وتوجّه صفير إلى عقيقي قائلا: “أريد التكلّم قبلك حتى لو كانت تتكلم في رسالتها، مش هنّي هيك بيعملوا أنا بدّي أعمل هيك”، فردّت عليه عقيقي قائلة: “سمير انا أؤدي عملي المهني”، لكنّ صفير بقي متعنّتاً برأيه وقال لعقيقي إنه يريد التكلّم قبلها: “زيحوا عن كاميرات الـ”أو تي في”. وتابع: “بكفّي عهر، أنتم سلطة رابعة؟!”. عقيقي ردّت على صفير: “عيب”، ليردّ عليها: “عيب عليك انت”. وأمام الكلام الثقيل من صفير، فجّرت عقيقي غضبها وبدأت تصرخ تجاهه: “لا أسمح لك بهذا الكلام، عيب عليك”.

في سياق متصل نشر سمير صفير نشر تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” تحدث فيها عن الواقعة قائلاً: ” حتى كذابين بنشر الخبر والفيديو ! انا ما مدير أيدي على حدا انا حكيت وقلت اكتر من يلي نشرته الا ام تي ڤي ! انا قلت للمذيعة روحو اسالو ميشال المر من وين مصرياتو ومن وين مصريات عمك قبل ما يتهموا الشرفاء السرقة ! هيدي منتجوها لانهم ما بنهم الحقيقة وانا ما يمد أيدي على نساء !”.