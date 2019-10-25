الجمعة .. عرض "عيادة اللغة العربية" بساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوي، عرضًا مسرحيًا جديدًا يحمل عنوان "عيادة اللغة العربية"، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر المقبل.
ومن المقرر ان يتكون العرض من مجموعة من المشاهد التي يجسد فيها مجموعة من الشخصيات أدوارا تتنوع ما بين أطباء في عيادات المستشفى اللغوي
ويذكر ان عرض "عيادة اللغة العربية" بطولة كل من مهند سعيد، ياسمين المصري، خلود محمود.
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