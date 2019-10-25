بالفيديو.. علي الحجار يطرح أغنية "اللي اشترى"

طرح المطرب علي الحجار، أغنية جديدة تحت عنوان "اللي اشترى"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي اليوتيوب.

ويشار إلى أن أغنية "اللي اشترى" كلمات حسن رياض، ألحان حسن زكي، توزيع مادو، إخراج هاشم

‏طاهر.

يذكر أن يستعد المطرب على الحجار الى تقديم عدد من الحفلات ضمن مهرجان الموسيقى العربية الذى من المقرر أن ينطلق نوفمبر المقبل.