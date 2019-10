بالصور.. عودة جديدة لفريق "فيرس" بعد غياب سنوات طويلة على مسرح الساقية

استقبلت ساقية الصاوى حفل غنائى Progressive Rock لفريق "فيرس" مساء أمس، الخميس، بقاعة النهر، بعد غياب دام لسنوات طويلة منذ تأسيسهم الفريق من بداية التسعينات.

قدم الفريق مجموعة من أغنيات فرق ال Progressive Rock ومن أهمها Metallica ومن الأغنيات التى قدموها Creeping Death, From whom the bell tolls, Until it sleeps King Nothing, Fade to black

كما قدّم الفريق أغنيتين خاصة به وهما "Outta my head, Void". وفى حديث الفريق مع المكتب الإعلامى للساقية أكد على دور الساقية فى دعم كل الفرق المستقلة مهما اختلف نوع الموسيقى التى تقدمها وذكروا أنهم حصلوا على المركز الأول فى مهرجان الروك التى نظمته الساقية عام 2011 وأنها تمثل لهم

خطوة رئيسية فى مشوارهم الفنى.

"فيرس" فرقة روك مصرية تأسست عام 1992 على يد عازفى الجيتار "مصطفى موتتا" و"تامر يونس" ، تعزف أغاني لفرق غربية مشهورة بشكل أساسي، كما تقوم بتأليف وعزف موسيقاها الأصلية الخاصة.

أما قاعة الكلمة فاستقبلت أمسية شعرية غنائية مع الشاعر السكندرى محمد ياسر قدّم فيها عدد من قصائده ومنها "أمى، حكاية شهيد، حكاية استهلكتنى، مش مستعدة تخسرى". وشاركه على المسرح بالغناء محمد حافظ وأيمن عدلى وتقى ماهر.

