أنطونيو بانديراس وآل باتشينو مكرمان في HFAs

متابعة بتجــــــــــــرد: ستشهد بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز الدورة الثالثة والعشرين لحفل توزيع جوائز هوليوود السينمائي في الثالث من نوفمبر المقبل لعام 2019، ويقدم الحفل Rob Riggle.

وقد تم الكشف عن لائحة الأسماء المكرمة في هذه الليلة وأبرزهم أنتونيو بانديراس عن فئة أفضل ممثل في هوليوود بعد النقلة النوعية التي حققها في فيلمه Pain and Glory.أما أفضل ممثلة في هوليوود فستكون من نصيب Renée Zellweger عن دورها في فيلم Judy.

وينضم للائحة المكرمين أيضاً آل باتشبنو عن فئة الدور المساعد عن شخصيته بفيلم The Irishman. فيما تكرم Laura Den عن فيلم Marriage Story عن فئة أفضل ممثلة مساعدة. أما جائزة هوليوود لأكثر فيلم جماهيري تذهب الى Avengers: Endgame.

وجائزة أفضل أغنية في هوليوود ستكون من نصيب Letter to My Godfather من فيلم The Black Godfather، أفضل صانع أفلام في هوليوود تذهب الى Bong Joon Ho عن فيلم Parasite. جائزة أفضل مخرج سيتسلمها James Mangold عن فيلم Ford v Ferrari. أفضل منتج في هوليوود هي Emma Tillinger Koskosff عن فيلم The Irishman. أما جائزة أفضل كاتب سيناريو فتذهب إلى Anthony McCarten عن فيلم The Two Popes. جائزة السيناريو الناجح تذهب لـ Shia LaBeouf عن فيلم Honey Boy.

وفازTaron Egerton بجائزة Breakout Hollywood Actor عن فيلم Rocketman الذي يجسد فيه شخصية ألتون جون، وعن الجائزة نفسها كأفضل ممثلة تحصدها Cynthia Erivo عن فيلم Harriet.

كما سيتم تكريم Olivia Wilde بجائزة أفضل مخرجة ناجحة عن فيلم Booksmart. فيما أفضل فيلم أنيمايشن ستذهب إلى Toy Story 4، و أفضل تصوير سينمائي سيأخذها Mihai Malaimare Jr عن فيلم Jojo Rabbit.

Advertisements

اما جائزة التأليف الموسيقي فتذهب إلى Randy Newman عن فيلم Marriage Story. أفضل مونتاج في هوليوود تذهب الى Micheal McCusker وAndrew Buckland عن فيلم Ford v Ferrari.

وفيلم The Irishman سيفوز أيضاً بجائزة أفضل مؤثرات بصرية، أما أفضل مؤثرات صوتية فتذهب إلى فيلم Ford v Ferrari.

أفضل تصميم أزياء تذهب الى فيلم Downtown Abbey، وأفضل ماكياج لفيلم Rocketman، أما جائزة أفضل تصميم إنتاج فهي من نصيب فيلم Jojo Rabbit.