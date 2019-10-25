هل يكون مالوما مفاجأة فيلم جينيفر لوبيز؟

متابعة بتجــــــــــــرد: تصدرت جنيفر لوبيز مواقع التواصل الإجتماعي للمرة الثانية بصور جديدة أثناء تصوير فيلمها الجديد Marry Me.

هذه المرة جمعتها الصور مع Owen Wilson بمشهد سجادة حمراء بفستان فضي لماع مع فتحة عالية عند الساق وكتف واحد طويل يميزه الـfringes السوداء بنفس لون الحزام على خصرها لتحديد شكل الجسم. ونسقت هذا الفستان مع high heels أسود يزينه أيضًا البرق الفضي.

وتزامناً مع هذه الصور، نشر Maluma على صفحته الخاصة على إنستغرام صورة من نفس المكان تجمعه مع Owen Wilson الذي كان يلبس كلاسيك tuxedo على عكس مالوما الذي اعتمد الـedgy ستايل في لوك كامل من الجلد. وعلق مالوما على هذا البوست بما معناه: “ما رأيك في شريك عملي هذه الأيام”. وحصل هذا البوست على حوالي المليون لايك في ساعاته الأولى.

يذكر أن هذا الفيلم هو رومانسي كوميدي وستلعب جنيفر لوبيز دور نجمة بوب التي هي على وشك الزواج من نجم روك مشهور لكن تكتشف أنها تعرضت للخيانة فتختار أن تتزوج أحد المعجبين عشوائياً. ومن المتوقع بعد إنتشار هذه الصور أن مالوما سيلعب دور الخائن وأوين ويلسون الزوج الذي تختاره.