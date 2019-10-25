سولكينغ يغني في أكادير بعد الجدل

متابعة بتجـــــــــــــرد: نشر سولكينغ فيديو من حفله الأخير بأكادير وعبّر من خلاله عن حبه للمغرب وجماهيرها وعكس الفيديو الحضور الكبير وتفاعلهم مع مغني الراب الجزائري.

وفاجأت مشاركة سولكينع بحفل التسامح بأكادير الجمهور المغربي خاصة وأن منظمي التظاهرة لم يعلنوا مسبقا على برمجته ضمن نجوم السهرة.

ورجح عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي أن يكون سبب عدم الاعلان عن مشاركة سولكينغ هو الخوف من رد فعل الجمهور خاصة وأن بعض المغاربة انتقدوا مؤخرا رفعه لعلم البوليساريو في حفل له باسبانيا بالرغم من أنه أكد لمحبيه أنه اعنقد انه العلم لفلسطين لذلك لم يتركه يقع أرضا.

وبالرغم من حملات منع سولكينغ من الغناء في المغرب إلا أن الجمهور كان متحمسا لحضور الفنان الجزائري وشهدت إطلالته بهذه السهرة تفاعلا كبيرا من محبي فن الراب.