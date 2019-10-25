الجنيّة أنجلينا جولي.. تطيح بـ”الجوكر”

متابعة بتجــــــــــــرد: يحتل الان الجزء الثاني من فيلم الفنتازيا والمغامرات الخيالي Maleficent: Mistress of Evil “ماليفسنت عشيقة الشر” من إنتاج “ديزني”، شباك التذاكر الاميركي بإيرادات بلغت نحو 36 مليون دولار منذ عرضه، الامر الذي جعل فيلم “الجوكر” يتراجع الى المركز الثاني.

الجمال النائم

فيلم “ماليفسنت 2” إعادة تخيل لقصة الجمال النائم، ودارت أحداث الجزء الأول من الفيلم في زمن بعيدٍ للغاية، كانت هناك فتاة جميلة يدق قلبها بالحب والنقاء والبراءة، تلك الفتاة كانت تُدعى ماليفسنت (أنجلينا جولي)، التي كانت تتمتع بقوة خارقة وجناحين، تلك الفتاة كانت تعيش في مملكتها بسلام، لكن في أحد الأيام يأتي غزاة يهددون أمن المملكة وسلامها، وسعيًا وراء الانتقام ألقت ماليفسنت لعنتها على الملك الغازي ونسله من بعده، وبالتالي حلت لعنتها على الأميرة أرورا (إيلي فانينج).

القصة من قصص الاطفال المشوقة، كما أنها من القصص الكلاسيكية الأجنبية والفيلم بطولة أنجلينا جولي، إيلي فانينج، ميشيل فايفر، تشيويتيل إيجيوفور، تيريزا ماهوني، هاريس ديكنسون، إيميلدا ستونتون، سام رايلي، كاي ألكسندر، ليزلي مانفيل، ومن إخراج يواكيم رونينج، ومن تأليف ميخا فيتزرمان بلو، نوح هاربستر، ليندا وولفرين. ومن إنتاج والت ديزني بيكتشرز، وقد حقق الجزء الأول من الفيلم إيرادات بلغت 759 مليون دولار أميركي.