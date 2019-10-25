عبدالله الرويشد يخضع لعملية جراحية بعد سقوطه في “مركز جابر”

متابعة بتجــــــــــــرد: عاد الفنان الكويتي عبدالله الرويشد من ألمانيا بعد أن خضع لعملية سريعة لكنها مهمة لكتفه، بعد أن بدأ الألم يزداد عليه إثر سقوطه في مسرح مركز جابر الأحمد الثقافي في مارس الماضي.

الرويشد قضى الشهر الماضي (سبتمبر) والحالي (أكتوبر) بين القاهرة وتركيا ودبي لتسجيل ألبومه الجديد، اضطر لتغيير شيء من أجندة عمله ليسافر إلى ألمانيا بعد أن نصحه طبيبه المعالج بضرورة إجراء العملية بأسرع وقت ممكن.

لم تستمر العملية الجراحية وقتاً طويلاً.. يومين فقط ثم يومين للراحة عاد بعدها إلى الكويت ليقضي أياما برفقة أسرته، ثم غادر إلى اسطنبول ليشرف على موسيقى أغنية (سنغل) سيطرحها قريبا في السوق.

في اتصال هاتفي للاطمئنان على حالته الصحية، قال الرويشد إنه بخير “وأهدي وردة بيضاء لكل من سأل عني ولكل الناس”، وتمنى أن يعم الخير والسلام كل العالم.