باسم ياخور: برنامج "أكلناها" تجربة متعوب عليها..وسعادتي مع عائلتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعدما أجرت فوشيا سابقًا استطلاع رأي للشّارع السّوريّ حول أفضل الممثلين الذين قدّموا برنامج تلفزيونيّ بالنسبة لهم وجاءت معظم الآراء لصالح النجم السوري باسم ياخور التقت كاميرا فوشيا الفنان السوري ليتحدث عن تجربته بتقديم برنامج "أكلناها" الذي مازال يحقّق نسبة مشاهدة ومتابعة عالية.

وبيّن ياخور كيفية التحضير والتنفيذ والخطوات التي رافقت تصوير البرنامج، معربًا عن سعادته برأي الجمهور وإحساسه بالمسؤولية اتّجاه هذا الاهتمام.

من جانب آخر تحدّث ياخور عن مسلسل "ببساطة" إنتاج شركة روي والذي يتمّ تصويره حاليا معربًا عن أمنيته أنْ يعرض خارج شهر رمضان المبارك. كما تحدّث عن علاقته بابنه وحياته العائليّة.

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