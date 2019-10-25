متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت المدوّنة اللبنانية سارة زعيتر، والتي عرفها الجمهور من خلال حسابها Bloggerwanabe على "إنستغرام" خبر اعتزالها بشكل مفاجئ، بعد موجة انتقادات تعرّضت لها بسبب علاقاتها ببعض السّياسيين اللبنانيين.
وكانت زعيتر قد تعرّضت لانتقادات بسبب علاقاتها القويّة مع بعض السّياسين اللبنانيين، ومشاركتها بالتظاهرات ضدّهم.
وقالت المدوّنة في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على "إنستغرام" ردّت فيه على منتقدي ظهورها مع السّياسين: "بعدني لليوم كتير بحبهم وكتير رفقة معهم وبحترمهم لكن ضد سياستهم للموت".
وأوضحت أنّ ما يجمعها معهم هو علاقات شخصيّة فقط، ولا تتحدّث معهم بالسّياسة، لأنّها ضدّ ما يقومون به، وبرّرت ذلك بنزولها للشّارع مع المتظاهرين.
وبعد نشرها للفيديو التوضيحيّ، فاجأت المتابعين باعتزالها، وكتبت: "شكراً وإلى اللقاء لأنه في عالم مريضين، وأنا ضد الكل والله يكون معكن"، وأرفقته بهاشتاغ "كلن يعني كلن".
ولقي قرار سارة زعيتر بالاعتزال تعليقات مستنكرة، وأجمعوا على ضرورة أنْ تتراجع عن خطوتها، محاولين ثنيها عن المضي فيه، مثل خبيري المكياج اللبنانيّين بسام فتوح وغيد شماس صاحب صفحة "El 3ama".
كانت هذه تفاصيل خبر سارة زعيتر تعتزلُ وتكشفُ طبيعة علاقتها مع السّياسييّن اللّبنانيّين! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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