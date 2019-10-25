بعد الهجوم عليه بسبب إطلالاته الغريبة.. محمد رمضان: زوجتي السّبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان المصري محمد رمضان إنّ جميع إطلالاته التي يظهر بها سواء في حفلاته أو في أعماله الدرامية من اختيار زوجته.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "عين" المذاع على قناة "الحياة"، أنّه يثق في رأي زوجته كثيرًا، ويقتنع باختياراتها حتى في حياته اليوميّة.

وأضاف رمضان، أنّ نجاح أغانيه نابع من صدقه الداخلي، مشيرًا إلى أنّ هناك فيديوهات يقوم بتصويرها ولكنّه لم ينشرها على "السوشال ميديا"، خشية أنْ يفهمها ويفسرها البعض بشكل خاطئ.

ويطرح محمد رمضان أحدث كليباته "السلطان"، غدٍ السبت بعد الانتهاء من تصويره في أحد قصور مراكش بدولة المغرب، من إخراج حسام الحسينس الذي تعاون معه من قبل في 3 أغاني، كان آخرها "إنساي" مع المغني المغربي سعد لمجرد.

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وينتظر الفنان الشّاب انتهاء تحضيرات مسلسله الجديد "البرنس" إنتاج سينرجي، والمقرّر عرضه في رمضان المقبل، تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعيّ. ويعكف محمد سامي على كتابة باقي الحلقات خلال الفترة الحالية، وإعلان بدء التصوير المقرر له منتصف الشهر المقبل.

يذكر أنّ محمد رمضان يتعرّض للهجوم مؤخرًا بسبب ظهوره بملابس غريبة وأحيانًا "عاريًا" على المسرح في حفلاته الغنائية، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا وتسبب في وضع شرط بعقد حفلته في السّعوديّة التي من المقرّر أنْ يحييها ضمن "موسم الرياض" قريبًا.