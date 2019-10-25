هل تعيشُ شكران مُرتجى حالة إكتئاب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تمرّ النجمة السّورية شكران مرتجى بحالات إحباط في الآونة الأخيرة، وهذا واضح في مقابلاتها وتصريحاتها.

أطلّت شُكران مؤخرًا في برنامج "صدى الملاعب" الذي يقدّمه الإعلامي السّوريّ مصطفى الأغا، وكان لافتًا أنّ إجابتها على سؤال "ما هي الأمور الثلاثة التي تتمني وجودها في حياتك؟" أنّها تعاني من حالة حزن بسبب عدم انجابها، فصرّحت شكران أنّ الأمور الثلاثة هي وجود والدها المتوفَّى إلى جانبها، وأنْ يعمّ السّلام على العالم، وثالث أمنية هي إنجاب طفل.

سبق وأنْ ذكرت شكران بأنّها تتألم بسبب عدم استطاعتها إنجاب الأطفال بتأثر شديد، وخلال الحلقة. وُجّهت لشكران مرتجى عدّة رسائل محبّة من قبل زملائها في الوسط الفنيّ، مثل الفنانة جمانة مراد، والممثل جمال العلي، والإعلامي باسل محرز، والفنانة وفاء موصللي.

أما الكاتبة السّوريّة عنود خالد، وجهت لها سؤالاً عن سبب حالة الإحباط التي تعيشها، فأجابت شكران: "محبطة من بعد ما نجحت، لأنه قلال اللي صفقو لي، مع أنه صرلي 26 وسنة عم صفق للكل"، وأضافت باكية: "كتير بدايق انه اللي بحبهم والمفوروض انهم بيعرفوني، بطلعوا بلحظة ما بعرفوني وهذا ما يحزني".

العتاب من سِمات مرتجى، فهي دائمة العتاب لمن حولها وكثيرة هي تصريحاتها الإعلاميّة حول هذا الأمر.

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وتحدّثت النجمة السّوريّة شكران مرتجى عن تغير شكلها في الآونة الأخيرة، واعتبر بعض متابعيها أنّها أجرت عمليّات تجميل.

وقالت مرتجى: "الماضي وصلّني لهون وبعتز بشكل قبل وبعد، وما بعتبر حالي تغيرت لكن تطورت"، وهذا ما يؤكد أنها خضعت لبعض العمليات التجميلية وخصوصاً منطقة الأنف.

يشار أنّ شكران مُرتجى صدمت جمهورها قبل أيام بتصريحاتها، والتي أكّدت فيها أنّها تتمنّى الموت بشكل دائم وطوال الوقت، واعترفت أنّها فكرّت بالانتحار لظروف صعبة.

ويذكر أنّ حياتها الشّخصيّة غير متاحة للإعلام والاضواء، حيث صرّحت مؤخرًا عن حادث انفصالها عن زوجها، مؤكّدة أنّ حياتها الخاصّة ملكها لوحدها.