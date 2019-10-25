تامر حسني يبدأ تصوير "مش أنا" تشرين الثاني المقبل

يستعد الفنان تامر حسني لتصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "مش أنا" خلال شهر نوفمبر المقبل، بعد تأجيله خلال الفترة الماضية بسبب اتباعه حمية غذائية شديدة لخسارة وزنه بشكل ملحوظ حرصًا منه على أن يكون بلوك مختلف تمامًا عن ظهوره بفيلم "الفلوس".



الفيلم تدور قصته في إطار كوميدي اجتماعي، واسمه يعبر عن حالته الكوميدية في الأساس، وتعاين المخرجة سارة وفيق، أماكن التصوير، خلال الفترة الحالية، والتي تكون داخل شوارع القاهرة ومدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر أن يفصح صُنَّاع العمل عن الأبطال المشاركين به خلال أيام.



في السياق ذاته، ينتظر تامر حسني طرح فيلمه الجديد "الفلوس"، خلال موسم رأس السنة المقبل، بعد تأجيله عدة مرات لأسباب فنية وتوزيعية، وكان من المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى الماضي؛ ولكن نظرًا لضيق الوقت، تأجل عرضه ليوم 2 أكتوبر الماضي، ولكنه واجه بعض الصعوبات، التي أدت لتأجيل طرحه، خلال موسم رأس السنة المقبل.

قد يهمك ايضاً:

مؤلف فيلم تامر حسني "الفلوس"يؤكد"العرض في نصف العام بجودة أمريكية"

Advertisements

تامر حسني يتوجه إلى السعودية لإحياء حفل غنائي