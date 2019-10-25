أنغام تختارأغنية "يا ريتك فاهمني" لتصويرها

استقرت الفنانة أنغام على اغنية "يا ريتك فاهمني" لتصويرها بطريقة الفيديو كليب لطرحها خلال الأسابيع القليلة القادمة فى حين سجلت 5 أغنيات جديدة من ألبومها المقرر طرحه أول العام المقبل وتستمر فى عقد جلسات العمل مع الشعراء والملحنين برفقة زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم لاختيار باقى أغنيات الألبوم.



يذكر أن أنغام تستعد لإحياء حفل ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية فى السادس من نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية. قد يهمك ايضاً: نفاد تذاكر حفل أنغام بمهرجان الموسيقى العربية بعد ساعة من طرحها هاني فرحات يقود حفلتي "أنغام" و"أصالة" في مهرجان الموسيقى العربية

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