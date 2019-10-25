منى زكي تنشغل بتصوير مشاهدها في فيلم "العنكبوت"

القاهرة – لايف ستايل
تنشغل الفنانة منى زكي حاليا بتصوير مشاهدها في فيلم "العنكبوت" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، ويتعاون فيه مع المخرج أحمد نادر جلال.
أوضحت منى خلال حوارها ببرنامج The Insider على تليفزيون دبي، أنه تجمعها بالسقا مشاهد أكشن خلال الفيلم، كما أن العمل به جانب "لايت وخفيف" بخلاف الأكشن.
وبسؤالها عن استعدادها لهذه المشاهد وهل تلقت تدريبات مؤخرا بسببها، فأجابت ضاحكة: "أنا جاهزة طبعا ولست في احتياج لتمارين"، لافتة إلى أن لياقتها البدنية عالية وتفضل تنفيذ هذه المشاهد بنفسها.
فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، وظافر عابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبد الوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل.
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