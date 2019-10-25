إنجي خوري بعد قرار ترحيلها من لبنان تنهار بالبكاء "وين بروح"

نشرت الفنانة إنجي خوري عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات"انستغرام" مقطع فيديو، تنهار فيه بالبكاء بسبب أنه فرض عليها مغادرة هذا البلد والعودة إلى سوريا في مدة لا تتجاوز الـ20 يوماً، على أثر الأزمة التي نشبت بينها وبين الفنانة اللبنانية قمر وإلغاء إجازة الإقامة التي تحملها في لبنان.



وانهارت انجي بكاء لأنها تشعر بالحيرة، خصوصا إنها لا تمتلك منزلاً وليست لديها عائلة في بلدها، قائلة: "وين بروح؟ وشو بعمل؟ هيدي مصيبة القلب الطيب".



وجاء هذا بسبب خلاف بينها وبين الفنانة اللبنانية قمر، بسبب تبادل إنجي وصديقتها عارضة الأزياء مريام، فيديوهات ومحادثات مليئة بالإيحاءات الجنسية والاتهامات المتبادلة بالدعارة.

وجاءت الاتهامات بين إنجي، وقمر بتعاطي المخدرات وممارسة الدعارة، بالإضافة لما تبادلوا من فيديوهات تسئ للآداب العامة وتخدش الحياء، ما دفع عدد من الفنانين والإعلاميين إلى حذف قمر من حساباتهم.



وقد استدعى مكتب حماية الآداب العامة في وحدة الشرطة القضائية بلبنان، عارضة الأزياء ميريام طي والمغنية أنجي، لاستجوابهما في قضية الفيديوهات الخارجة التي نشرت على صفحتهما على موقع التواصل الاجتماعي، وتم التحقيق معهما وفق القانون.

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