كايروكي وشارموفرز ومسار إجباري وديسكو مصر نجوم دبي أرينا تشرين الثاني المقبل

تستقبل مدينة دبي، خلال منتصف الشهر المقبل ، كوكبة من النجوم العالميين الذين سيحيون حفلات موسيقية واستعراضية في عدد من المواقع، خلال شهر نوفمبر المقبل.

حيث تستضيف قاعة كوكا كولا أرينا دبي في الثامن من نوفمبر المقبل، حفلاً استعراضياً لأبطال ونجوم فيلم «دا بانغ»: سلمان خان، وكاترينا كايف، وسوناكشي سينها، وجاكلين فرنانديز، في إطار حملتهم الترويجية للفيلم.

كما تستضيف القاعة ذاتها حفلاً يحييه المنتج والموسيقار «إيه آر رحمن» في 15 نوفمبر. كما ستكون كوكا كولا أرينا على موعد لاستقبال حفل «واي نات! مهرجان مزيكا» وهو جزء من احتفالات «واي نات! يولو».

وتشارك في الحفل مجموعة من المواهب والفرق المصرية في 22 من نوفمبر، من بينها فرقة الروك «كايروكي»، والثنائي «شارموفرز»، وفرقة الروك الخماسية «مسار إجباري»، إضافة إلى الفنان محمود العسيلي، والثنائي «ديسكو مصر»، وفرقة H.O.H. وتطل على جمهور دبي مجموعة من أبرز نجوم الموسيقى الإفريقية في مهرجان «وان أفريكا» الموسيقي، الذي يعود إلى دبي بعد نجاح العام الماضي. ويشارك في المهرجان العديد من النجوم المعروفين والصاعدين، من بينهم المغني النيجيري «ويزكيد»، والفنانة «بورنا بوي»، وذلك في 15 نوفمبر المقبل بدبي فستيفال أرينا.

وتحيي فرقة «ديكون بلو» الأسكتلندية للبوب روك حفلاً في 14 نوفمبر المقبل، في القرية الإيرلندية، إذ تقدم مجموعة من الأغاني التي اشتهرت بها في منتصف الثمانينات.

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كما تحيي النجمة العالمية دوا ليبا الفائزة بجائزتي بريت وجرامي، حفلاً بدبي على مسرح «ذا بوينت» بنخلة جميرا في 15 نوفمبر المقبل.

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