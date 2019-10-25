"مسرح مصر" في البوليفارد ومهرجان الرعب على واجهة الرياض









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: انطلقت يوم أمس الخميس، عروض "مسرح مصر" ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفية، وهي من بطولة الفنان المصري أشرف عبدالباقي مع نخبة من نجوم المسرح المصري. كما يستقبل مسرح الفنان الراحل بكر الشدي في منطقة بوليفارد الرياض على مدى يومين، سلسلة من العروض الكوميدية التي تناقش قصصًا وموضوعات اجتماعية.

ويتشارك نجومية المسرحية مع الفنان أشرف عبدالباقي، علي ربيع، ومصطفى خاطر، وحمد الميرغني، ومحمد أنور، ودينا محسن، وكريم عفيفي، وهي من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين وبعد أن قدم الفنان عبد الباقي في موسم جدة مسرحية جريمة في المعادي يشارك مجدداً تقديمها في موسم الرياض وهي مسرحية كوميدية على مدى أربعة أيام متتالية من 13 حتى 16تشرين الثاني نوفمبر المقبل .

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هذا، وافتُتِحَت أمس على واجهة الرياض مجموعة من الفعاليات المتنوعة مثل مهرجان الرعب الذي صُمِّم لهواة الإثارة والمفاجآت المخيفة، بالإضافة إلى معرض اكتشاف الفضاء الذي تتوافر فيه قراية 300 قطعة تاريخية فريدة من وكالة الفضاء العالمية ناسا والعديد من النماذج الفضائية عالية الدقة إلى جانب مهرجان الرياض للألعاب وهو اكبر معرض للألعاب. فيما سيشهد اليوم افتتاح معرضاً لأكبر شركات الألعاب العالمية. حيث يضم نحو خمسة مائة لعبة جديدة ستُطرَح للمرةِ الأولى، بينها عدد كبير من الألعاب الموسيقية .



