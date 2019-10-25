- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 4 بوسترات وتريلر لـ مسلسل The Witcher دون موعد محدد لعرضه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشبكة المنتجة لمسلسل The Witcher عن تريلر و4 بوسترات للعمل، وذلك من خلال الحساب الرسمي للمسلسل على موقع تويتر، ولم تعلن الشبكة المنتجة عن موعد محدد لطرحه.
First official trailer for #TheWitcher pic.twitter.com/LlCQBgAaPF
مسلسل The Witcher مصنف للكبار فقط، ويدور العمل حول مكافحى جيرال أوف ريفيا صياد وحوش وحيد، والذى يسعى للعثور على مكانه فى عالم يثبت فيه الناس فى كثير من الأحيان أنهم أكثر شراً من الوحوش.
The Witcher
The Witcher
مسلسل The Witcher من بطولة هنرى كافيل، فريا ألان، جوى باتى، ميلى برادى، توم كانتون، أنيا تشالوترا، ايمون فارن، بيورن هلينور هارالدسون، آدم ليفى، جودى مايو.
The Witcher
The Witcher
يذكر أن الشبكة نفسها كانت قد طرحت فيلم El Camino: A Breaking Bad Movie المشتق من مسلسل Breaking Bad ، بـ عدد محدود من دور العرض حول العالم، بالتزامن مع عرضه على شبكة نيتفلكس.
كما عرض الفيلم على خدمة البث نيتفلكس يوم 11 أكتوبرالمقبل، بالإضافة إلى أنه تم عرضه في دور العرض السينمائية في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر المقبل في 68 مدينة، بما في ذلك نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو وألبوكويرك، نيو مكسيكو حيث تم تصوير الفيلم فى هذه الولايات، كما أنه من المفترض أن يعرض الفيلم على شبكة AMC بداية العام المقبل.
وفى سياق متصل يتمتع مسلسل Breaking Bad بشعبية ساحقة، ونجح فى تحقيق الرقم القياسى فى عدد الترشيحات والجوائز الكبرى، حيث حاز المسلسل على 16 جائزة إيمى، وانتصارين متتاليين بجائزة أفضل مسلسل درامى، كما حصل على 2 من جوائز الجولدن جلوب لأفضل مسلسل درامى، و2 من جوائز Peabody، و8 جوائز Satellite، كما دخل المسلسل فى عام 2014 موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكثر المسلسلات تقييمًا، حيث حصل على معدل تقييم 99 من أصل 100 على موقع MetaCritic.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. 4 بوسترات وتريلر لـ مسلسل The Witcher دون موعد محدد لعرضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.