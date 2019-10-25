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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كاتى بيرى فى طفولتها قبل الشهرة والنجومية بمناسبة عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة العالمية كاتى بيرى اليوم بعيد ميلادها الـ 34 وسط احتفاء من محبيها حول العالم ممن يعشقون أغانيها المختلفة، وذلك بعدما تواجدت فى مصر مؤخراً، وتحديداً فى واحة سيوة التى استمتعت بأجوائها فى زيارة سياحية.
كاتى بيرى التى حصدت العديد من الجوائز فى مسيرتها الفنية نظير نجاحاتها فى عالم الغناء وتحطيم العديد من الأرقام القياسية خلال مشوارها، اعتادت خطف الأنظار أينما حلت بمختلف المهرجانات الفنية التى تحضرها، سواء من خلال قصات شعرها أو إطلالاتها المميزة، إلا أن كثيرين من جمهورها ربما لا يعلمون كثيراً بشأن مظهرها فى الطفولة وكيف كانت قبل الشهرة؟.
كاتي بيرى
كاتي بيرى
وهو ما دفعنا إلى تسليط الضوء علي تلك المرحلة من حياتها عبر مجموعة من الصور المختلفة التي ظهرت فيها النجمة الشهيرة قبل الطفولة بشكل قد يفاجأ كثيرون ممن اعتادوا على إطلالات نجمتهم حالياً.
Katy Perry 1
Katy Perry 3
Katy Perry
كاتي بيري5
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