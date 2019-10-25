العراق.. قتلى وجرحى في اطلاق للرصاص الحي على المتظاهرين

كتب امير فتحي في الجمعة 25 أكتوبر 2019 11:50 صباحاً - أطلقت الشرطة العراقية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع الجمعة لتفريق آلاف المحتجين في بغداد بينما استؤنفت مظاهرات مناهضة للحكومة بعد توقف دام ثلاثة أسابيع.

وقال رئيس مفوضية حقوق الإنسان العراقية علي البياتي إن قتيلين سقطا حتى الآن جراء التظاهرات.

وكانت احتجاجات ضد الفساد والبطالة ونقص الخدمات الأساسية قد اندلعت في وقت سابق من هذا الشهر.

وتحولت إلى احتجاجات دامية عندما قامت قوات الأمن بقمعها مستخدمة الذخيرة الحية.