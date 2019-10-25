شاهدوا.. عناصر من حزب الله تهاجم المتظاهرين بالسكاكين والهراوات في لبنان

كتب امير فتحي في الجمعة 25 أكتوبر 2019 11:50 صباحاً - انتشر مقطع فيديو لمتظاهرين في مدينة النبطية اللبنانية التي تعد معقل حزب الله في الجنوب اللبناني، ويظهر الفيديو تعرض المحتجين ومن حولهم عناصر ترفع العصي عليهم، وأخرى تقوم بتكسير الحواجز. وأشار بعض المحتجين إلى أن هذه العناصر تابعة لشرطة البلدية في المنطقة.
فيما قال آخرون إن مدنيين في مدينة النبطية الجنوبية معقل “حركة أمل” يحاولون قمع المتظاهرين وضربهم بالعصي ومهاجمتهم بالسكاكين. أما الفيديو، فترفع فيه أصوات تقول إن هؤلاء من “زعران حزب الله”.
ولم تكن حال بلدة النبطية في الجنوب اللبناني مختلفة عن باقي مناطق البلاد، فقد امتلأت ساحتها منذ اليوم الأول بالمحتجين المطالبين برحيل الحكومة ومحاسبة رموز الفساد بحسب صحيفة “صدى البلد”.
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