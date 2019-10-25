المدوّنة Bloggerwanabe تعتزل وتوضح علاقتها بالسياسيين اللبنانيين

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت المدونة اللبنانية الساخرة سارة زعيتر التي تعرف عبر حسابها على انستغرام Bloggerwanabe ” خبر “اعتزالها” ، بعد موجة انتقادات تعرضت لها بسبب علاقاتها ببعض السياسيين اللبنانيين على اثر مشاركتها منشورات تدعم الحراك المدني.

فبعد أن أكّدت في عدّة منشورات دعمها للثورة لتغيير الطبقة السياسية الحاكمة، تعرضت سارة لانتقادات من قبل معلقين أكّدوا أن علاقاتها قوية مع بعض السّياسيين فكيف لها أن تدعم التظاهر ضدهم.

فأطّلت المدونة في مقطع فيديو ردت فيه على منتقديها وشرحت انها مقربة جداً مع بعض السياسيين الا أنها لا تؤيدهم سياسياً ولا تتحدث معهم في هذا الخصوص بل تقتصر علاقتها بهم على المستوى الشخصي.

وأكّدت: “بعدني لليوم كتير بحبهم وكتير رفقة معهم وبحترمهم لكن ضد سياستهم للموت… كلن يعني كلن”.

وعلى الرغم من نشرها فيديو توضيحياً، إلا أنها عادت وفاجأت المتابعين باعتزالها، ونشرت صورة مكتوب عليها: “شكراً وإلى اللقاء لأنه في عالم مريضين، وأنا ضد الكل والله يكون معكن”، وأرفقته بهاشتاغ “كلن يعني كلن”.