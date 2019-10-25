نادين الراسي تقطع الطريق باستلقائها على الأرض: “عيب” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: بعدما اجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الأولى من التظاهرات الّتي تعمّ المناطق اللبنانيّة بحرقها الإطارات صارخةً “أنا جوعانة ومديونة”، أثارت الممثلة نادين الراسي الجدل مجدداً بمقطع فيديو جديد.

وفي التفاصيل، فقد ظهرت الممثلة نادين الراسي في الفيديو وهي تستلقي أرضاً لقطع الطريق بجسدها أمام السيارات، وردّدت “ما تضلكن ببيوتكن نزلوا عالشارع عيب ولادكن.. يا هيك عالم يا بلا”.

كما صرحت نادين الراسي في مقطع الفيديو وهي تناشد المعتصمين قائلةً “اجلسوا أرضاً.. ما توقف بوجّ الجيش اللبناني عمول معروف اقعد بالأرض”.