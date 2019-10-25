دانا تتعرّض للتهديد بعد دعمها لثورة تشرين – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت الفنانة دانا حلبي عن تعرّضها للتهديد بعد دعمها للثورة من خلال تلقّيها إتصالات مجهولة المصدر ورسائل على مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي التفاصيل، فقد نشرت دانا حلبي فيديو عبر حسابها الخاص بتطبيق الصور إنستغرام بعنوان “تهديداتكن ما رح توقّفني” قالت فيه “لكلّ حدا عم يتّصل فيي من أرقام غريبة وعم يبعتلي رسائل ويهدّدوني، بدّي قلّكم عم بتقوّولي عزيمتي”.

وتابعت دانا رسالتها المصوّرة بالقول “الى جميع المتابعين وايضاً المقهورين والزعران من الطرف الثاني، نحنا نفسنا كتير طويل والحراك بعدو بأوّلو”.

وأعلنت دانا حلبي أنها ستنشئ مجموعة لتنظيف الطرقات، مؤكّدةً “هذا جزء من مسؤوليّتي”.