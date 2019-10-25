كارمن سليمان تُهدي جمهورها في الخليج أغنية جديدة: “تفنّن”

متابعة بتجــــــــــــرد: طرحت النجمة المصرية الشابة كارمن سليمان أغنية جديدة باللهجة الخليجية تحمل اسم “تفنّن” عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.

استطاعت كارمن في الأغنية إتقان اللهجة، كما غنت بإحساس عال وجاءت عذوبة صوتها وسلاسته لتشكل عاملًا إضافيًا جعل الأغنية متكاملة فتضافرت جمالية الشعر الغنائي واللحن الناعم الرقيق لتظهر النتيجة مميّزة أمام الجمهور.

الأغنية من كلمات الشاعر خالد بن سعود الكبير، ألحان مقرن القحطاني وتوزيع هشام السكران وهي لا تعتبر أوّل تجربة لـ كارمن سليمان، خاصة أنها قدّمت أكثر من أغنية خليجية وحققت جميعها أصداءً إيجابية جدًا في بلدان الخليج العربي.

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تجدر الإشارة إلى أن الفيديو الخاص بالأغنية حقق نسبة مشاهدة عالية بعد ساعات قليلة على إتاحة عرضه.

لمشاهدة فيديو أغنية “تفنّن”: