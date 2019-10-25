“لايف ستايلز ستوديوز” تكشف النقاب عن “أميرة الحب” رنا سماحة – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت النجمة المصرية الشابة رنا سماحة فيديو كليب أغنيتها الجديدة “أميرة الحب”، في أول تعاون بينها وبين شركة “لايف ستايلز ستوديوز” الرائدة بانتاج الأعمال الغنائية المصورة في العالم العربي.

الأغنية باللهجة المصرية، وهي من كلمات وألحان محمد رفاعي، أما الكليب الخاص بها فيحمل توقيع المخرج عادل سرحان وكانت رنا سماحة قد صوّرتها في العاصمة اللبنانية بيروت منذ فترة قصيرة.

تتميّز الأغنية بنمطها الموسيقي المختلف عن كل الأغنيات التي يتم طرحها في الآونة الأخيرة على الساحة الفنية العربية، حيث تحمل ستايل تركي ممزوج بايقاع حماسي يحاكي جيل الشباب.

موضوع الكليب لا يقلّ تميزا عن الأغنية، حيث تتحدى رنا سماحة في فكرته الوقت محاولة العودة في الزمن الى الوراء واعادة حبيبها الذي تركها دون سابق انذار.

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تجدر الإشارة إلى أن الأغنية حققت رواجًا واسعًا منذ الساعات الأولى على إطلاقها مع إشادات واعجاب كبير من جمهور رنا في مصر والعالم العربي.

لمشاهدة فيديو كليب “أميرة الحب”: