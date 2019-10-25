متابعة بتجــــــــــرد: في أوّل تعاون لها مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، طرحت النجمة المغربية الشابة جميلة أغنية جديدة تحمل اسم “الغرام عياني”.
الأغنية أطلقتها “روتانا” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناة الشركة على موقع “يوتيوب”، وترافق إصدارها مع حملة دعائية واسعة شملت كافة منصات التواصل الإجتماعي.
أغنية “الغرام عياني” كلمات وألحان مهدي مزين توزيع ومكس وماستر طارق الحجيلي – مادارا، وحقق الكليب الخاص بها ما يقارب الربع مليون مشاهدة بعد يومين فقط على إتاحة عرضه.
تجدر الإشارة إلى أن جميلة انضمت مؤخرًا إلى نجوم شركة “روتانا” وذلك بعد تميّزها في العديد من الأعمال الغنائية التي تعاونت بها مع شركة “بلاتينوم ريكوردز” خلال السنوات الماضية.
لمشاهدة فيديو أغنية “الغرام عياني”:
كانت هذه تفاصيل خبر في أوّل تعاون لها مع شركة “روتانا”.. الفنانة المغربية جميلة تطرح كليب “الغرام عياني” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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