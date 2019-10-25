ديانا حداد تُهدي جمهورها أغنية جديدة: “اشتقنا”

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت الفنانة ديانا حداد أغنية جديدة تحمل اسم “اشتقنا” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

الأغنية باللهجة الخليجية، رومانسية من أشعار معالي الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، ألحان علي صابر وتوزيع عثمان عبود، وأصدرتها “روتانا” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناة الشركة على موقع “يوتيوب”.

وكانت ديانا قد أطلق أغنية أخرى منذ شهرين تقريبًا بعنوان “جمالو”، من كلمات ملاك عادل، ألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام وحقق الفيديو الخاص بها أكثر من مليون مشاهدة.

لمشاهدة فيديو أغنية “اشتقنا”: