أغنيتان لـ سيلينا جوميز في 48 ساعة وملايين المشاهدات!

متابعة بتجـــــــــــــرد: بعد ساعات على طرح أغنية Lose You To Love Me والنجاح الساحق الذي حققته عبر المتاجر الموسيقية في العالم، فاجأت النجمة العالمية سيلينا جوميز جمهورها بطرح أغنية أخرى بعنوان Look At Her Now عبر قناتها الخاصة على موقع “يوتيوب”.

ووجهت سيلينا رسالة إلى جمهورها، أكدت من خلالها أنها أحبت أن تهديهم هذه الأغنية لأنهم ساندوها في المرحلة الصعبة التي مرّت بها طيلة الأشهر الماضية.

وحقق الكليب الخاص بالأغنية أكثر من 20 مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على إتاحة عرضه.

تجدر الإشارة إلى أن أوّل أغنية أطلقتها سيلينا جوميز Lose You To Love Me تتصدّر منذ إصدارها المرتبة الأولى في سباق الأغاني حول العالم بأكثر من 43 مليون مشاهدة.

وكان عدد كبير من الناشطين قد اعتبر أن سيلينا وجهت هذه الأغنية بشكل مباشر إلى حبيبها السابق جاستين بيبر بعد الفترة العصيبة التي مرّت بها على إثار انفصاله عنها.