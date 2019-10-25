كاني ويست يعد برئاسة أمريكا "يوما ما"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مغني الراب كاني ويست، إنه سيتولى في يوم من الأيام رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية خلال مقابلة تطرقت إلى مواضيع عديدة في الفن والسياسة.

وقبل ساعات من إصدار المغني ألبوم جوسبل (اناشيد دينية)، أخبر الفنان البالغ من العمر 42 عاما مقدم البرامج زاين لوي خلال مقابلة على "بيتس 1" التابعة لـ"آبل ميوزيك" بأن دعمه للرئيس الأمريكي الحالي كان وسيلة لاستفزاز الديمقراطيين.

وأضاف ويست، زوج نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كاردشيان: "سيأتي يوم أصبح فيه رئيسا للولايات المتحدة، وسأتذكر أي مؤسس لم يكن لديه القدرة على فهم ما نفعله ثقافيا"، ولم يكن واضحا من يقصد في كلامه.

ووعد المغني الأمريكي الذي انتقل إلى تأدية الأغاني الدينية المسيحية أخيرا بطرحه ألبومه العاشر بعنوان "جيسس إز بورن" في عيد الميلاد.

