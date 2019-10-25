ديانا كرزون في ميني ألبوم خليجي قريبًا

حلت الفنانة وسوبرستار العرب ديانا كرزون مساء يوم الاربعاء 23-10-2019 ضيفة على برنامج ليالي الكويت والذي يبث على التلفزيون الكويتي، وتناول اللقاء الكثير من المواضيع كان ابرزها الحديث عن الفنانة الراحلة وردة الجزائرية ومشاركة كرزون وردة الغناء معا ضمن احد البرامج لكونها كانت من ابرز الفنانات التي قدمت اغنيات بصوتها الشجي والطربي للراحلة الكبيرة وردة خلال مشاركتها في برنامج سوبر ستار، وقدمت كرزون خلال برنامج ليالي الكويت اغنية “في يوم وليلة” لكون البرنامج يحتفي بذكرى الراحلة وردة تحت عنوان ورديات، كما تطرق اللقاء الحديث من قبل مقدمي البرنامج ان فريق الاعداد لهذه الحلقة اختار سوبرستار العرب ديانا كرزون لتكون ضيفة البرنامج لكونها الاقرب بصوتها للراحلة وردة الجزائرية وغنائها العديد من الأغنيات في مختلف المناسبات والحفلات التي شاركت فيها كرزون.

كما تناول اللقاء مشاركة سوبرستار العرب في حفل اقيم خصيصًا في مدينة قسطنطينية مسقط رأس الفنانة الراحلة وردة الجزائرية شاركت فيه بتقديم اغنية لم يسبق لاي فنان او فنانة عربية تقديمها “مليت من الغربة” الامر الذي ترك اثرًا في قلب رياض ابن الراحلة وردة ليذرف الدموع خلال بروفات كرزون التي حضرها وأدائها لهذه الأغنية بإحساس كبير.

وردًا على سؤال مقدمي البرنامج بخصوص الاعمال الغنائية التي تطلقها كرزون ونصيب الأغنية الخليجية من تلك الأعمال قالت سوبرستار العرب ان الأعمال الغنائية تحظى باهتمام كبير من قبلها لكونها تسعى دائما الى أطلاق أعمالها المتناغمة من حيث الكلمة واللحن والصوت لترسم طريقها الى قلوب المستمعين التواقين للأغنية الطربية، لتؤكد انها تعمل حاليًا على تجهيز ميني البوم يحتوي على 5 اعمال غنائية خليجية سيتم أطلاقه في القريب العاجل.

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وحول مشاركتها في المهرجانات التي تقام في دول الخليج قالت كرزون: ارحب بمشاركتي بأي مهرجان في أي دولة خليجية وليس هناك ما يمنع من تلك المشاركة واصفه ان العلاقات الأردنية الخليجية علاقات قوية وأخوية وموروث تاريخي ووحدة جغرافية وفكرية واجتماعية متميزة .

وتخلل اللقاء اتصال والدة الفنانة ديانا كرزون والتي أضافت باتصالها نكهة مميزة خصوصًا وانها كانت سابقا تقيم في دولة الكويت معبرة عن الحنين لتلك الفترة الزمنية التي عاشت خلالها في دولة الخير “دولة الكويت” وبعد مطالبة مقدمي البرنامج من والدة كرزون قامت بتقديم مقطع من أغنية “اكدب عليك” ليختتم اللقاء بهذه الأغنية بصوت سوبرستار العرب ديانا كرزون.

ومن الجديد بالذكر ان الفنانة ديانا كرزون افتتحت مشاركتها بالبرنامج بأغنية “وحشتوني” معبرة من خلالها عن شوقها للكويت والجمهور الكويتي والخليجي لتقدم خلال البرنامج أغنية مليت من الغربة وأغنية في يوم وليلة وأغنية حرمت احبك وأغنية لولا الملامة وأغنية اكدب عليك وأغنية العيون السود.

وفي نهاية الحلقة قامت أدارة تلفزيون الكويت بتكريم الفنانة وسوبرستار العرب ديانا كرزون بدرع خاص بإسم برنامج ليالي الكويت، نظير مشاركتها في هذه الليلة الاستثنائية الطربية ورديات ديانا كرزون.