فيلم "الجوكر" يقترب من إحراز لقب غير مسبوق في التاريخ

يقترب الفيلم الأميركي، "الجوكر"، من إحراز لقب غير مسبوق في تاريخ السينما العالمية، وهو "أعلى فيلم للكبار فقط تحقيقا للإيرادات"، وليس من الصعب على "الجوكر" تحقيق 900 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، ليحرز ذلك اللقب، خاصة أنه حقق إيرادات عالمية بلغت 737 مليون دولار حتى نهاية الأسبوع الحالي، بحسب إحصاءات مجلة "فوربس" الأمريكية.

وتشير المؤشرات إلى أن فيلم "الجوكر" لن يتوقف عن وصوله إلى 900 مليون دولار، لكي يصبح أضخم فيلم في التاريخ حصل على تصنيف عمري (R)، إذ من المتوقع أن يحصد 810 ملايين دولار الأسبوع المقبل.

ويحتل "الجوكر" حاليا الترتيب الثالث في قائمة "أعلى أفلام للكبار فقط المحققة للإيرادات"، إذ يأتي في المركز الثاني فيلم "The Matrix: Reloaded" بإيرادات عالمية بلغت 738.5 مليون دولار، بينما اعتلى القائمة الجزء الثاني من فيلم البطل الخارق "ديدبول"، الذي بلغت إيراداته العالمية 785 مليون دولار.

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وتراجع فيلم الحركة والجريمة "الجوكر" إلى المركز الثاني، في شباك تذاكر أمريكا الشمالية هذا الأسبوع، محققا نحو 29 مليون دولار، وفقا لـ"رويترز".

ويعرض فيلم "الجوكر"، من بطولة الممثل الأمريكي واكين فينيكس، ومن إخراج ترد فيليبس، رؤية خاصة لشخصية "الجوكر"، أشهر شرير في عالم مجلات "الكوميكس"، وألد أعداء "باتمان"، من خلال سردهم لقصة "آرثر فليك"، وهو مواطن يكافح من أجل شق طريقه في مجتمع مدينة "غوثام"، بالعمل كمهرج أجير في النهار، وذلك أملا منه في أن يكون فنان "ستاند أب كوميدي" في المساء.

ولكن يواجه "آرثر" سلسلة من الضغوطات النفسية والإهانات المتواصلة من جانب المجتمع، تكون السبب في ميلاد "الجوكر"، ذلك الشرير السيكوباتي، الذي يتوج بلقب "أمير الجريمة المهرج"، كما هو مشهور بين قراء الروايات الهزلية.

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