إليسا لم تشارك في التظاهرات الأيام الماضية رغم تأييدها لها

أكد مصدر مقرب من الفنانة إليسا، أنها لم تشارك في التظاهرات الأيام الماضية رغم تأييدها لها؛ لأنها كانت موجودة في القاهرة.

وقال المصدر إن إليسا جاءت لمصر في زيارة تستمر أيامًا بسبب تحضيرات ألبومها الجديد، لافتًا إلى أنها كانت تتابع الوضع اللبناني الراهن باهتمام وقلق شديد من القاهرة.

كانت المظاهرات اللبنانية انطلقت الأسبوع الماضي، في عدد من المناطق؛ بعد إصدار ضريبة مالية على واتساب في لبنان، وهو ما أثار غضب اللبنانيين بجميع طوائفهم وانتماءاتهم وقرروا القيام بعصيان مدني لحين إقالة الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري.

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ورفض اللبنانيون مسودة الإصلاحات التي أعلن سعد الحريري كمحاولة لاحتواء غضب الشارع اللبناني، مع القيام بعصيان مدني وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات.

وكان عدد من الفنانين شاركوا في المظاهرات السلمية في لبنان منهم نادين نسيب نجيم، كارمن لبس، جاد شويري، راغب علامة، نادين الراسي، ماغي بو غصن وغيرهم.

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