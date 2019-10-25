الرباط - لايف ستايل
استطاع المخرج الفلسطيني أمجد عرفة نقل معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية للجمهور المغربي من خلال فيلمه القصير"غزال" الذي يشارك بالمسابقة الرسمية للأفلام القصيرة ضمن فعاليات مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربية المقام في العاصمة الاقتصادية في الفترة الممتدة من 18إلى 25 أكتوبر الجاري، حيث يعالج الفيلم القصير للمخرج الفلسطيني أمجد عرفة الذي تلقى تكوينه السينمائي في القدس، الحالات النفسية الصعبة التي يمر منها الأسرى الفلسطينيون، بين انتظار وترقب زيارة الأقارب الممنوعة، وبين إفراج قد يأتي أو لايأتي،وهو ما يجعل من الهاتف المحمول(غزال) وهو اللقب الذي يعطيه له الأسرى، في تلك الحالات كنزا ممنوعا داخل سجون المحتل الإسرائيلي يعاقب عليه بشدة.
وترتفع حدة معاناة الأسرى الفلسطينيين، حينما تظهر شخصية سامي عز الدين الأسير، الذي يتم استدعاؤه لإجراءات الإفراج عنه معية أسرى آخرين، ضمن صفقة تبادل للأسرى بترقب.
قد يهمك ايضاً:
مهرجان دعم الشباب والأفلام القصيرة في دمشق يُكرّم سمية الخشاب
بشرى تقدّم جائزة فئة الأفلام القصيرة في حفلة جوائز الإيمي الدولية للأطفال
كانت هذه تفاصيل خبر احتفاء الجماهير المغربية بالفيلم الفلسطيني "غزال" لأمجد عرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.