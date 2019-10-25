ابنة طلعت زكريا تحتفل بعيد ميلادها أمام قبر والدها وتهنئة مُؤثِّرة من شقيقها

احتفلت الممثلة إيمي طلعت زكريا بعيد ميلادها، بطريقة مؤثرة بتذكرها والدها في هذه المناسبة وزيارة قبره برفقة شقيقها عمر الذي وجه لها رسالة مؤثرة عبر "إنستغرام".

ونشر عمر طلعت زكريا صورة له مع شقيقته إيمي أمام قبر والدهما طلعت زكريا وذلك لمناسبة عيد ميلاد إيمي، ووجه إليها رسالة تهنئة مؤثرة بسبب غياب والدهما عن هذه المناسبة وقال: "عيد ميلادك السنة دي مختلف عبشان بابا مش موجود ربنا يقدرني وأبقى سند وضهر ليكي في حياتك".

وتابع ابن طلعت زكريا في رسالته لشقيقته: "أنا عارف إني مش هقدر أعمل اللي كان بيعمله بس أوعدك إنك إنتي وأمي ومراتي في رقبتي ليوم الدين ويا رب أقدر أبقى سداد ليكو.. كل سنة وإنتي جميلة.. كل سنة وإنتي نقية.. كل سنة وإنتي طيبة".

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وتذكرت إيمي طلعت زكريا والدها في عيد ميلادها بعدة رسائل عبر حساباتها على مواقع التواصل وقالت: "عيد ميلادي النهاردة وبابا مش معانا بس معانا بروحه الله يرحمك يا كل حاجة حلوة ليّ وراحت.. عرفت يعني إيه يتيم الأب.. وجع وكسرة"، وقالت بعد زيارة قبر والدها: "بابا إنت وحشتني أوي بقى نفسي أجيلك أوي مش عارفة أعيش من غير حضنك.. ربنا يرحمك ويبرد قلبي يا رب.. مين حبيب بابا أنا".

ولم يتوقف أبناء طلعت زكريا في التعبير عن حزنهم على فراق والدهم وعن اشتياقهم له على حساباتهم بمواقع التواصل منذ وفاته منذ أسبوعين، والذي أحزن أيضاً جمهوره وزملائه في الوسط الفني بعد ان تعرض لوعكة صحية في الفترة الأخيرة أدت إلى وفاته عن عمر يناهز 58 عاما.

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