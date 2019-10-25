جينيفر لوبيز وخطيبها يتبرعان بوجبات مدرسية لمدة عام كامل









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: تبرعت الفنانة الأميركية من أصل لاتيني جنيفر لوبيز وخطيبها أليكس رودريغيز بوجبات مدرسية لمدة عام كامل تأثراً بما نقلته بروك غوينز معلمة في تينيسي عن الواقع المعيشي لطلابها.

حيث كتبت النجمة الأميركية من أصل لاتيني عبر حسابها على إنستغرام قائلة: عندما سمعنا عن الطلاب والمدرسات الرائعات في مدرسة جاكسبورو الإبتدائية اللواتي كن يتبرعن بإرسال وجبات طعام مع الطلاب لمنازلهم لأنهم يتضورون جوعاً شعرنا بأنه يجب علينا أن نساعد.

وأضافت: "عندما شاهدت هذه القصة أغرورقت عيوني بالدموع واليكس كذلك".

وقالت: "بأنها واليكس شركاء في شركة تيلر و هاتش وقررا التبرع بوجبات لمدة عام كامل من الأكل الصحي واللذيذ الذي تنتجه الشركة".

وأكلمت: "هذه أهمية إمتلاك شركات في عالم الأعمال خصوصاً بالنسبة لنا كلاتينيين، نحن نقول لبني جلدتنا هذا ما يمكنك أن تصل اليه وبذلك تستطيع ان تساهم في تغيير حياة الآخرين للأفضل".

Advertisements

لوبيز معروف عنها بأنها تحاول دوماً أن ترد الجميل لمجتمعها وهي ليست المرة الأولى التي تمد فيها يدو العون للآخرين.

وختمت بالقول: من حق الجميع الحصول على طعام مغذ ولذيذ. ووصفت هذه اللحظة بأنها المفضلة لديها هذا الشهر، ومن أفضل ما تمكنوا من القيام به". في اشارة لخطيبها كذلك.".

كما أرفقت كذلك فيديو تتحدث فيه هي واليكس الى طلاب ومدرسات جاكسبورو خلال توزيع الوجبات، قائلة بأن والدتها كانت معلمة وتأثرت كثيراً بالقصة، وأملت بأن تساعدهم من خلال تقديم هذه الوجبات.