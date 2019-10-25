7 أغانى من أجمل ما غنى ماجد المهندس.. اسمعها فى عيد ميلاده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم نجم الغناء ماجد المهندس بعيد ميلاده حيث يتزامن مع الـ 25 من أكتوبر وسط احتفاء من جانب محبيه وعشاق أغانيه الذي نسلط الضوء علي 7 منها خلال هذا التقرير.
أغنية "بحبك"
من أبرز أغانيه "بحبك" الذي تضمنها فيلم 122 والذي عرض في بداية العام الجاري من بطولة طارق لطفي، احمد داود، امينة خليل.
أغنية "اعترف"
أيضاً من أجمل أغانيه الذي حقق بها نجاحاً كبيراً أغنية "اعترف" الذي غناها دويتو مع المطربة آمال ماهر.
أغنية "انا حنيت"
وقبل سنوات قدم ماجد المهندس رائعته الغنائية المعروفة باسم "انا حنيت" علي طريقة الفيديو كليب، لتثير ضجة كبيرة وقتها بعدما حققت ردود فعل كبيرة إثر نجاح الأغنية.
أيضاً تعد "تناديك" من أجمل أغاني المطرب ماجد المهندس الذي غناها في مسيرته الحافلة بأغاني عديدة، وهو الأمر الذي يظهر جلياً في أرقام مشاهدات الأغنية عبر موقع يوتيوب حيث اقتربت خلال عامين إلي 80 مليون مشاهدة.
أغنية "أخ قلبي"
وفى النهاية تأتي أغنية "أخ قلبي" التي اقتربت من 100 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب وحقق بها نجاحاً كبيراً.
أغنية "والله واحشني موت"
ورغم مرور مدة طويلة على أغنية "والله واحشني موت" إلا أنها تحظي بمكانة كبيرة لدي عشاق ماجد المهندس.
أغنية "أوقعلك عقد"
أخيراً تأتي أغنية "أوقعلك عقد" الذى طرحها المطرب ماجد المهندس هذا العام وحققت نجاحاً كبيراً.
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