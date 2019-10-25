"والد ديجا".. هذا ما قاله عمر زهران عن "ما تيجي يا مليجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال المخرج عمر زهران إن الحلقات المنفصلة المتصلة في مسلسل "نصيبي وقسمتك" وخاصة في حكاية "ما تيجي يا مليجي" جعلت الشباب يقبل على مشاهدة الدراما التليفزيونية.

وأضاف زهران في تصريحات خاصة لمصراوي: "عجبتني الحدوتة، فكرة إنك تقدم قصة حب بين فتاة طبيعية وشاب من ذوي القدرات الخاصة جديدة وعجبتني، ومحمد الشرنوبي موهبة أكثر من عظيمة وأتوقع له مستقبل أكثر من رائع".

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وجسد الفنان عمر زهران في المسلسل دور "والد ديجا" الفتاة التي جسدتها الفنانة "هدى المفتي"، ونال دور زهران إشادة نقدية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك في بطولة حكاية "ما تيجي يا مليجي" مجموعة من النجوم، منهم محمد الشرنوبي وهدى المفتي ومحمود حجازي ودنيا عبدالعزيز وعمر زهران وهبة عبدالغني ومحمد إبراهيم يسري، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.