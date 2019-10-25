حفيد محرم فؤاد لـ"الخليج 365": أحببت أم كلثوم وأعشق "تراتيل فيروز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"أم كلثوم" و"فيروز" والفنان النوبي الراحل حمزة علاء الدين، أكثر من أحبهم وتأثر بأعمالهم الفنان البلجيكي المصري الأصل تامينو أمير، بعد جده الفنان الراحل محرم فؤاد، وفقا لما قاله لـ"الخليج 365".

تامينو الذي أحيا مؤخرا حفله الأول في مصر، قال: "أحب للفنان حمزة علاء الدين أغنية فلكلورية نوبية بعنوان (هاليسي)، التي يؤديها بإبداع يأسرني ويجعلني أدندنها كل مرة أسمعها أو أتذكرها".

وعن الفنانة فيروز، قال: "أحب ألبومها (تراتيل الجمعة العظيمة)، أنا لست مسيحياً، ولكني أحب الألبوم وما فيه من ترانيم لأنها مُسجلة في كنيسة مع آلة الأورج وكورال، مما يتيح للمستمع التمتع بصوت فيروز عذباً وبلا شوائب، وليس لها أي ألبوم أخر بنفس الميزة".

Advertisements

تامينو أضاف "رغم أني كما ذكرت لا أفهم اللغه العربية، وعادة ما يتولى والدي الترجمة لي، لكن أحب أم كلثوم، وأعشق أغاني (ذكريات) و(أنت عمري) وأعتبرهما من الكلاسيكيات الثرية فنيا".

وعن تأثير والده طارق محرم فؤاد عليه، قال تامينو لـ"الخليج 365": "لم يبتعد والدي كثيرا عن مجال الغناء الذي مارسه من قبل، لأنه يقوم حاليا بتنظيم الحفلات، وللعلم والدتي تلعب البيانو، ولكن عملها الأساسي في مجال تقديم الرعاية النفسية، وبالرغم من بعدهما الوظيفي عن الموسيقى إلا أنهما متبحرين في علم الموسيقى وفنونها".

وتابع: "أبي يعلم الكثير عن حياة الفنان ويتفهمها لكونه قضى فترة يعمل كموسيقي، وبسبب قربه من جدي محرم فؤاد، وكانت والدتي تقود سيارتها لتوصلني لأماكن الحفلات، حينما كنت أقدم عروضاً في المقاهي وطالما دعمت شغفي بالموسيقى وشجعتني، لم تهتم هي كثيراً بالمسار الذي سأسلكه بعد تخرجي، وطالما قالت لي أن أتبع قلبي وحدسي، وكلاهما يحبان الموسيقى ويدعمانني باستمرار".