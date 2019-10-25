تراند اليوم : رد صادم من "رضوى الشربيني" على "خيانة" زوج "أصالة" لها...



رفضت الإعلامية المثيرة للجدل، رضوى الشربيني الرد على شام الذهبي، ابنة المطربة السورية "أصالة" بعد أن توجهت إليها الأخيرة طالبة أن تدعمها الرأي تجاه الرأي، بعد أن نشرت مؤخرًا مقطع فيديو يتضمن انتقادات للرجل، بالتزامن مع أنباء عن خلاف بين والدتها وزوجها المخرج طارق العريان، بسبب ما تردد عن خيانته لها.

وقالت الشربيني في تصريح إلى برنامج (ET بالعربي): "ما ليش دعوة، أحب شام ووالدتها أصالة، ودومًا نطمئن على بعضنا البعض، لكن ليس لدي تعليق على أي أمر شخصي".

كانت "شام الذهبي" نشرت عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، مقطع فيديو تحدثت فيه عن ندرة الرجل ‏الذي يعامل المرأة معاملة مُرضية، تشعرها بالأمان وبأنها ملكة، فهذا الرجل من وجهة نظرها هو الملك، لأنه يشعرها بالأمان، أما ‏الرجل الذي يشعر المرأة بأنها غير آمنة أو قليلة، فهو نفسه الشخص القليل.

ووجهت حديثها إلى الشربيني، طلبت فيها أن تدعمها في كلامها.‏

وجاء ذلك بعدما ترددت أنباء خلال الفترة الأخيرة عن انفصال "أصالة" عن زوجها، وجاء مقطع الفيديو لابنتها ليكسب الأنباء التي تتحدث عن ذلك تأكيدًا أكبر.

وزادت الشائعات قوة بعد ظهور أصالة بالمناسبات الفنية الأخيرة من دون زوجها كما كان معتاد، كما أنها توقفت عن نشر أي صور لهما منذ فترة، ولكن حفاظ أصالة على متابعة طارق العريان عبر حسابها على موقع "إنستجرام" وعدم حذف صورهما القديمة جعل البعض يؤكد عدم صحة ما تردد حول هذا الأمر.

ووفق مصادر مقربة من أصالة، فإن هناك حالة من الاضطراب تشهدها علاقتها بزوجها، بعد أن نما إلى علمها وجود علاقة بين زوجها وفنانة شابة، لكن لم يتم تأكيد خبر انفصالهما رسميًا.

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غير أن أصالة نشرت صورة تجمعها بزوجها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، رافضة أي تدخل في علاقاتهما عبر "السوشيال ميديا"، في ظل الحديث عن قرب انفصالهما.

وعلقت قائلة: لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّة بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصاً، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا".

واستدركت: "مثلنا مثل الجميع نختلف ، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي) ، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر ، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد ، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا".

وتابعت: "وكرامته منّ كرامتي ، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله ، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي ، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني ، خلافنا دائماً بسبب انشغالنا ، ولاشيء أكثر ، إنّ كان هناك خبراً لمّا تردّدتُ بإخباركم ، شكراً لسعة صدركم ، وأرجو مراعاة مشاعري".

بدورها، خرجت الممثلة السورية نسرين طافش عن صمتها وكشفت حقيقة زواجها من العريان.

وقالت في مقابلة مع برنامج "عرب وود": "طبعا طلعت الفنانة أصالة ونفت الخبر وقالت إن الناس اللي بتطلع إشاعات زي كذا ناس فاضية وهما فعلا ناس فاضية".