تراند اليوم : "أحمد السقا" يكشف عن إصابته بــ"جلطة".. تعرف على السبب المؤلم...



كشف النجم السينمائي المصري، أحمد السقا عن تعرضه للإصابة بجلطة وتدهور حالته الصحية عقب سماعه نبأ وفاة والده، رائد فن تحريك العرائس في مصر، صلاح السقا قبل 9 سنوات.

وقال السقا في تصريحات صحفية، إن الإنسان يمر بالعديد من اللحظات القاسية في حياته، وأشدها قسوة بالنسبة لي هل لحظة وفاة والدي.

وأضاف: "عندما توفي والدي فقدت توازني، وهي أصعب لحظات حياتي وأشهدها فجعة، فوفاة والدي قصمت ظهري بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهو لم يغب عن عيني لحظة".

وأشار إلى أنه عقب سماع نبأ وفاة والده "أصيبت بجلطة ودخلت على إثرها المستشفى، ومكثت به شهرين، وظللت عامين فاقد التوازن، ورغم مرور تسع سنوات على وفاته، فإنني أشعر أنها 9 أيام، ودائمًا أذهب إلى المدافن، وأشعر كأنه يتحدث معي، ويشعر بي، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة".



يذكر أن والد السقا توفي صباح يوم السبت 25 سبتمبر 2010 متأثرًا بهبوط في القلب وقصور في وظائف الكلى.