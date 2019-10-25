شاهد: إعلان من المستشفى لوالدة شهد الزهراني يثير سخرية نشطاء تويتر

نشرت مصممة الأزياء السعودية منال الأنصاري على حسابها في سناب شات إعلان أثار الجدل بين متابعيها، فيما رأى البعض إنها تستخف بعقولهم.

وتضمن الإعلان كما جاء في المنشور أن ابنتها شهد الزهراني مريضة وتعاني من ارتفاع الحرارة والترجيع بالإضافة إلى إنها جعانة وتريد تناول الطعام من عربة طعام فود ترك وطالبتهم بالذهاب لها إلى المنزل.

وأضافت الأنصاري في منشور أخر أن ابنتها شهد بعد أن تناولت الطعام من عربة الفود ترك تشافت وقامت بالسلامة ونصحت متابعيها من تجربة تناول الطعام من عربة الفود الترك.

وعقب المنشور شن بعض متابعيها هجوم ناري عليها وقال البعض إنها تستخف بالعقول وتعتبر متابعيها أغبياء ويصدقون كل ما ينشر وذلك من أجل كسب الأموال من وراءهم.

وانتقدها البعض الأخر لإستغلالها مرض ابنتها في الدعاية والإعلان عن المطعم.

واقترحت مغردة إغلاق كليات الطب والمستشفيات ويفتح بدل منها مثل هذه المطاعم التي تشفي من الأمراض.