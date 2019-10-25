فجر السعيد تصف متابع بـ “الحمار”.. هل تواجدت بفندق تل أبيب لأسبوع كامل؟

كتب امير فتحي في الجمعة 25 أكتوبر 2019 09:55 صباحاً - اتهم أحد متابعي الاعلامية الكويتية فجر السعيد بأنها تواجدت في جناح محجوز ضمن احد فنادق تل أبيب، قائلا لها: “واني بدي اسألك سؤال واني بعرف جوابو ولكنك لم تجرأي ما هو سر الجناح المحجوز بفندق بتل أبيب عن طريقة رجل أعمال سعودي والجناح انثى (فجر السعيد ) وخمس ضباط من الموساد ولمدة اسبوع كامل”.
بدورها نفت فجر ذلك، قائلة انها كانت موجودة في باريس لتتعالج من ازمتها الصحية، واصفة المتابع بـ “الحمار”، كاتبة: “يا حمار انا من 1-8 في باريس اعالج متى رحت تل أبيب؟!!!!!! وبعدين يا حمار انا اذا بسوي شي اسويه علني ما اخاف الا من رب العالمين .. فهمت يا ثور”.
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