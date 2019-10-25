سما المصري تتحدى أحمد فهمي في مغطس الاستحمام

كتب امير فتحي في الجمعة 25 أكتوبر 2019 09:55 صباحاً - نشر الممثل المصري ​أحمد فهمي​ صورة له من مغطس الاستحمام ومازح جمهوره حول اتجاهه الى عالم الاغراء فأتى الرد من الراقصة المصرية والفنانة ​سما المصري​ التي ردت عليه واعتبرت انه “يدخل الى مجال عملها” فنشرت صورة لها ايضا من مغطس الاستحمام الى جانب صورة فهمي وعلقت كاتبة :ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء…لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو

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