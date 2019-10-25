راغب علامة يُطالب باستقلالية القضاء في لبنان: لا حصانة لأحد من المجرمين

متابعة بتجــــــــــــرد: يواصل السوبر ستار راغب علامة دعمه للحراك الشعبي في لبنان، وذلك لليوم التاسع على التوالي.

وطالب راغب علامة القضاء اللبناني بأن يقبل كل الدعاوى القضائية التي تقدّم في حق المجرمين من الطبقة الحاكمة، الذين خالفوا القانون وساهموا في دمار البلد دون الطلب من أي جهة برفع الحصانة عنهم.

وشدّد راغب على أن لا حصانة على الجرائم وعلى كل سارق ومجرم أن يحاسب وفق القوانين المرعية الإجراء، فكتب بتغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “هل الحصانة تشمل الجرائم؟؟ لا وألف لا.. يعني المسؤول يستطيع أن يقتل؟؟ أن يقتحم ويسرق؟ أن يدمر بلد وإقتصاد؟؟ كذبة كبيرة كبيرة جداً! المسؤول عنده حصانة على رأيه السياسي فقط.. على القضاء اللبناني أن يقبل أي دعوى ضد أي مسؤول اذا خالف القانون بدون الطلب من أي جهة رفع الحصانة عنه”.

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وكان راغب علامة قد أشار في تغريدة سابقة إلى أن الشعب اللبناني بحاجة إلى إجراءات سريعة فكتب: “الشعب بحاجة الى إجراءات سريعة مش كلام ووعود!!! الوعود صارلها من سنة ١٩٩٢ ما غابت… ولا مرة طبقتوا سطر من البيان الوزاري ولا حتى كلمة من اللي وعدتونا فيه”.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “طار البلد” التي كان راغب قد أطلقها قبل أشهر حين بدأت الأزمة في لبنان تصل إلى ذروتها، ترافق المتظاهرين في كافة المناطق اللبنانية منذ اليوم الأوّل على انطلاق الحراك الشعبي.

أغنية “طار البلد” من كلمات نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي، وهي عبارة عن صرخة تختلج صدر كلّ مواطن يشعر بالأسى من الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان وسط الأزمات السياسيّة والإقتصاديّة المتتالية.