نادين لبكي: “كيف فينا ما نبكي.. ولازم نكفّي”

متابعة بتجــــــــــــرد: في إطلالة عبر برنالمج “صار الوقت” مع الإعلامي مرسيل غانم على شاشة mtv، توجّهت المخرجة اللبنانية نادين لبكي الى المسؤولين سائلةً إيّاهم “كيف يمكن للبعض عدم الوقوف مع الثورة إذا كان أشخاص لا يملكون 100 ألف ليرة لبنانية لتسجيل ولادات أطفالهم”.

وأضافت بتأثّر: “من الطبيعي أن يبكي الانسان اذا كان هناك 60 ألف طفل لبناني في سوق العمل خارج المدارس، وهناك أشخاص يعيشون في بيوت “تنك”، كما أن ربع الشعب اللبناني تحت الخط الفقر، فمن الطبيعي للانسان أن يبكي على وضع بلده”.

وختمت: “كرمال الشباب اللي رفعوا ايدين وصرخوا سلمية سلمية… كرمال اللي حرق حالو كرمال بنتو… كرمال الناس اللي بالساحات… لازم نكفي”.